Locarno A Winterland oltre il 20% in più di visite. Merito della zipline?

Swisstxt

6.1.2026 - 15:45

Ti-Press

Winterland conferma il suo successo anche nell'edizione 2025, registrando un incremento di oltre il 20% delle presenze rispetto alla stagione passata.

Lo ha comunicato martedì enjoy.swiss, organizzatore dell'evento.

Molte le proposte: culinarie, musicali, didattiche. Tra le più apprezzate l'immancabile pista di pattinaggio, che ha visto aumentare le proprie presenze, e l'impianto di illuminazione immersiva che ha coinvolto oltre 30 edifici del centro di Locarno.

Protagonista assoluta dell'edizione è stata la scenografica zipline sospesa sopra Piazza Grande, che ha registrato oltre 10'000 passaggi.

