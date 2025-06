Claudio Zali e Norman Gobbi durante l’inaugurazione Anno Giudiziario (foto d'archivio). Ti-Press

Il Consiglio di Stato ticinese si è espresso oggi, martedì, nel tardo pomeriggio sulla proposta di scambio di dipartimenti tra i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali.

SwissTXT Swisstxt

Lo ha fatto con un comunicato in cui si esprime disappunto per le «modalità con cui l’informazione è stata resa pubblica». La nota specifica che la richiesta era stata formulata, ma non ancora discussa.

Da parte loro Gobbi e Zali hanno riconosciuto l’errore, scusandosi per aver comunicato prematuramente la proposta.

Il Consiglio di Stato ha quindi deciso di prendersi il tempo necessario per valutare con attenzione la richiesta e comunicherà l’esito delle valutazioni non appena giunto a una decisione.