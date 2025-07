Ti-Press

Il discusso scambio di dipartimenti tra i consiglieri di Stato leghisti Claudio Zali e Norman Gobbi non si farà.

Swisstxt

A stabilirlo mercoledì sera è stato il Governo al termine di una seduta di oltre 5 ore in Val Bedretto. «Non vi sono le condizioni per procedere in questa direzione» ha chiosato il Governo. Uno scambio però ci sarà: a Zali verrà affidata temporaneamente la conduzione politica della Magistratura e della polizia. Non solo, per riequilibrare i carichi di lavoro, Norman Gobbi in «contropartita» assume temporaneamente la conduzione politica della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio.