TicinoZali scioglie le riserve, si ricandida con degli obiettivi chiari
fon
24.3.2026
Claudio Zali conferma la sua intenzione di ricandidarsi alle elezioni cantonali del 2027: tra progetti da completare e scenari politici in evoluzione, il consigliere di Stato leghista apre anche alla possibilità di una corsa senza alleanze.
Redazione blue News
24.03.2026, 10:22
24.03.2026, 10:23
fon
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Claudio Zali vuole candidarsi alle elezioni cantonali del 2027, decisione ancora da approvare dalla Lega.
Punta a portare a termine progetti chiave come il tram-treno del Luganese e la circonvallazione Agno-Bioggio.
Non esclude una lista leghista senza UDC e, in caso di sconfitta, guarda al Consiglio degli Stati.
Claudio Zali scioglie le riserve: si ricandiderà. «Il clima politico degli ultimi mesi lasciava già intuire questa scelta», afferma il direttore del Dipartimento del Territorio in un'intervista pubblicata martedì da «laRegione».
L'obiettivo è partecipare alle elezioni cantonali previste per aprile 2027, candidatura che dovrà comunque ottenere il via libera dell'assemblea della Lega dei ticinesi.
Alla base della decisione c'è la volontà di portare a termine alcuni progetti chiave. «Continuo a credere nella possibilità di vedere finalmente concretizzati dossier su cui si lavora da anni», spiega, citando tra gli altri il tram-treno del Luganese e la circonvallazione Agno-Bioggio.
Sul piano politico, Zali non esclude un cambio di strategia per il partito: la Lega potrebbe presentarsi senza alleanze, in particolare senza l'UDC. «Preferirei una lista composta unicamente da candidati leghisti», afferma.
Con Zali e Norman Gobbi, entrambi consiglieri di Stato uscenti, si profila anche una possibile sfida interna. E in caso di mancata rielezione? Zali ha già un'alternativa: «Sì, il Consiglio degli Stati».
Una prospettiva che lascia intravedere come, al di là dell'esito elettorale, il 64enne intenda restare un attore della scena politica cantonale e federale.