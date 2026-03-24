Claudio Zali si ricandida. KEYSTONE

Claudio Zali conferma la sua intenzione di ricandidarsi alle elezioni cantonali del 2027: tra progetti da completare e scenari politici in evoluzione, il consigliere di Stato leghista apre anche alla possibilità di una corsa senza alleanze.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Claudio Zali vuole candidarsi alle elezioni cantonali del 2027, decisione ancora da approvare dalla Lega.

Punta a portare a termine progetti chiave come il tram-treno del Luganese e la circonvallazione Agno-Bioggio.

Non esclude una lista leghista senza UDC e, in caso di sconfitta, guarda al Consiglio degli Stati. Mostra di più

Claudio Zali scioglie le riserve: si ricandiderà. «Il clima politico degli ultimi mesi lasciava già intuire questa scelta», afferma il direttore del Dipartimento del Territorio in un'intervista pubblicata martedì da «laRegione».

L'obiettivo è partecipare alle elezioni cantonali previste per aprile 2027, candidatura che dovrà comunque ottenere il via libera dell'assemblea della Lega dei ticinesi.

Alla base della decisione c'è la volontà di portare a termine alcuni progetti chiave. «Continuo a credere nella possibilità di vedere finalmente concretizzati dossier su cui si lavora da anni», spiega, citando tra gli altri il tram-treno del Luganese e la circonvallazione Agno-Bioggio.

Sul piano politico, Zali non esclude un cambio di strategia per il partito: la Lega potrebbe presentarsi senza alleanze, in particolare senza l'UDC. «Preferirei una lista composta unicamente da candidati leghisti», afferma.

Con Zali e Norman Gobbi, entrambi consiglieri di Stato uscenti, si profila anche una possibile sfida interna. E in caso di mancata rielezione? Zali ha già un'alternativa: «Sì, il Consiglio degli Stati».

Una prospettiva che lascia intravedere come, al di là dell'esito elettorale, il 64enne intenda restare un attore della scena politica cantonale e federale.