Un trattamento straordinario di lotta alla zanzara tigre sarà effettuato in alcune aree del comune di Tresa dalle 18.00 alle 20.00 di domani, venerdì.
La misura fa seguito all’individuazione di un caso di arbovirosi acuta, malattia virale contratta da una persona durante un soggiorno all’estero.
In una nota si fa presente che la zanzara tigre, da più di 20 anni diffusa in Ticino, può trasmettere patologie diffuse in aree tropicali.
Benché tali malattie non siano presenti in Svizzera, esiste il rischio che una zanzara possa trasmetterle dopo aver punto una persona infetta, che ha trascorso vacanze all’estero in zone tropicali.