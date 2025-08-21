  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Trattamento straordinario per la lotta della zanzara tigre a Tresa

Swisstxt

21.8.2025 - 19:53

La zanzara tigre.
La zanzara tigre.
sda

Un trattamento straordinario di lotta alla zanzara tigre sarà effettuato in alcune aree del comune di Tresa dalle 18.00 alle 20.00 di domani, venerdì.

SwissTXT

21.08.2025, 19:53

21.08.2025, 20:21

La misura fa seguito all’individuazione di un caso di arbovirosi acuta, malattia virale contratta da una persona durante un soggiorno all’estero.

In una nota si fa presente che la zanzara tigre, da più di 20 anni diffusa in Ticino, può trasmettere patologie diffuse in aree tropicali.

Benché tali malattie non siano presenti in Svizzera, esiste il rischio che una zanzara possa trasmetterle dopo aver punto una persona infetta, che ha trascorso vacanze all’estero in zone tropicali.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»
Ignazio Moser al centro del caos tra Belen e Cecilia: nessun perdono e «motivi gravissimi»
Chiara Pavan: «Chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?»

Altre notizie

Comune di Tresa. Il TRAM dà torto ai genitori di Sessa: niente effetto sospensivo sulla chiusura delle elementari

Comune di TresaIl TRAM dà torto ai genitori di Sessa: niente effetto sospensivo sulla chiusura delle elementari

Coira. Al Museo d'arte Grigioni l'influenza retica nell'opera di Leiko Ikemura

CoiraAl Museo d'arte Grigioni l'influenza retica nell'opera di Leiko Ikemura

Votazioni cantonali. L'UDC grigionese non molla, si andrà al voto sulle «Pensioni d'oro»

Votazioni cantonaliL'UDC grigionese non molla, si andrà al voto sulle «Pensioni d'oro»