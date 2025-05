Il Rimpfischhorn Keystone

Cinque scialpinisti sono stati trovati privi di vita sul ghiacciaio dell'Adler, ai piedi del Rimpfischhorn, sopra Zermatt (VS).

Keystone-SDA SDA

A dare l'allarme, ieri pomeriggio intorno alle 16:30, sono stati due alpinisti che stavano affrontando l'ascesa della montagna.

I due erano partiti dalla Britanniahütte in direzione del Rimpfischhorn, la cui vetta si trova a 4199 metri di quota. A circa 4000 metri di altitudine, sopra la sella dove di solito viene allestito un deposito di sci, hanno scoperto quattro paia di sci, ma nessuna persona. Dopo aver raggiunto la vetta e non aver incontrato nessuno, e notando che gli sci erano ancora lì, hanno segnalato il caso alla centrale di soccorso vallesana.

Tre corpi senza vita trovati sotto la sella del Rimpfischhorn, altri due 200 metri sopra

Un sorvolo dell'area con l'elicottero ha permesso di localizzare rapidamente i corpi di tre alpinisti sul ghiacciaio, a circa 4000 metri di quota. Si trovavano su un cono di valanga, 500 metri sotto la sella del Rimpfischhorn. Il medico d'urgenza ha potuto soltanto constatarne il decesso, precisa Air Zermatt in un comunicato.

Poco dopo, circa 200 metri più in alto, sono stati individuate altre due persone. Anche in questo caso non c'è stato nulla da fare. Successivamente, sul terreno è stato ritrovato anche il quinto paio di sci.

Le vittime non sono ancora state formalmente identificate e il Ministero pubblico ha avviato un'inchiesta per chiarire le dinamiche esatte dell'incidente, indica la polizia cantonale vallesana in un comunicato.

Intervento notturno ai Fiescherhörner

Nel suo comunicato Air Zermatt afferma di aver effettuato venerdì sera, poco dopo le 18:00, un intervento particolarmente impegnativo.

Due cordate erano state sorprese da vento e nebbia nella zona dei Fiescherhörner, al confine tra Berna e Vallese, ed erano rimaste bloccate.Una squadra di Air Zermatt è decollata immediatamente, ma ha dovuto interrompere il tentativo di sfollamento a causa delle difficili condizioni meteorologiche.

Nella notte, poco dopo mezzanotte, l'equipaggio ha effettuato un nuovo tentativo, questa volta con successo. I quattro alpinisti coinvolti sono stati trasportati illesi alla Konkordiahütte (VS).