Incidente mortale Un uomo colpisce un masso con la bici elettrica, muore sul posto

SDA

23.12.2025 - 18:03

L'incidente è avvenuto stamattina verso le 5.40. (Foto simbolica)
L'incidente è avvenuto stamattina verso le 5.40. (Foto simbolica)
Keystone

Un ciclista è deceduto stamattina a Kleinandelfingen (ZH), dopo aver urtato un masso con la sua bicicletta elettrica. L'uomo è deceduto sul posto per le conseguenze della caduta.

Keystone-SDA

23.12.2025, 18:03

23.12.2025, 18:06

Come riporta un comunicato della polizia cantonale zurighese, il 59enne stava percorrendo verso le 5.40 una pista ciclabile in direzione di Kleinandelfingen quando, per motivi ancora ignoti, a un incrocio ha colpito un masso che delimitava la pista ciclabile.

La gravità delle ferite si è rivelata tale che, nonostante il rapido intervento dei mezzi di soccorso, il malcapitato è deceduto sul luogo dell'incidente.

