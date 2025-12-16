Le case che verranno Tipress

Il direttore del Dipartimento del territorio (DT) Claudio Zali ha aggiornato martedì il Gran Consiglio sul tema delle zone edificabili in Ticino.

Su 76 Comuni che hanno trasmesso i calcoli, 32 risultano sovradimensionati oltre il 120%, di cui 24 sopra il 150%. Mancano all'appello ancora i dati completi di 24 Comuni. La questione è emersa durante l'esame del Preventivo 2026.

Il Cantone è in ritardo nell'adeguare la scheda R6 sui limiti delle zone edificabili, come richiesto da una legge federale del 2014. Il tema è delicato poiché i Comuni con troppi terreni edificabili dovranno renderli non edificabili, con possibili implicazioni sul valore dei terreni e eventuali risarcimenti.