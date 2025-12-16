TerritorioLe zone edificabili sono troppe in 32 comuni ticinesi
16.12.2025 - 18:59
Il direttore del Dipartimento del territorio (DT) Claudio Zali ha aggiornato martedì il Gran Consiglio sul tema delle zone edificabili in Ticino.
Su 76 Comuni che hanno trasmesso i calcoli, 32 risultano sovradimensionati oltre il 120%, di cui 24 sopra il 150%. Mancano all'appello ancora i dati completi di 24 Comuni. La questione è emersa durante l'esame del Preventivo 2026.
Il Cantone è in ritardo nell'adeguare la scheda R6 sui limiti delle zone edificabili, come richiesto da una legge federale del 2014. Il tema è delicato poiché i Comuni con troppi terreni edificabili dovranno renderli non edificabili, con possibili implicazioni sul valore dei terreni e eventuali risarcimenti.