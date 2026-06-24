Usa-Iran
Rubio, incontro tecnico su negoziati settimana prossima in Svizzera
Il segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita nel Kuwait, ha confermato che un incontro tecnico è previsto in Svizzera lunedì o martedì.
Keystone
Un incontro tecnico sui negoziati tra USA e Iran è previsto in Svizzera la prossima settimana, il 29 o il 30 giugno. È quanto ha confermato il segretario di Stato americano Marco Rubio, da Kuwait City.
Nel perseguire i negoziati con l'Iran volti a trovare una soluzione definitiva alla guerra in Medio Oriente, «saremo completamente allineati con i nostri partner nel Golfo. Ecco perché li incontreremo tutti domani», ha affermato, aggiungendo che gli Stati Uniti «li coinvolgeranno in discussioni su ogni decisione che verrà presa in merito a questi negoziati», ha aggiunto Rubio.