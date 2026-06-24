Usa-Iran Rubio, incontro tecnico su negoziati settimana prossima in Svizzera

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita nel Kuwait, ha confermato che un incontro tecnico è previsto in Svizzera lunedì o martedì.

Un incontro tecnico sui negoziati tra USA e Iran è previsto in Svizzera la prossima settimana, il 29 o il 30 giugno. È quanto ha confermato il segretario di Stato americano Marco Rubio, da Kuwait City.