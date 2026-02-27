«Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un drone israeliano ha colpito un gruppo di civili», hanno riferito da funzionari dell'ospedale Al-Aqsa di Deir al-Balah, città situata nella parte centrale della Striscia di Gaza. Tra le vittime c'è anche un bambino di otto anni.

Successivamente, la Protezione civile ha segnalato due morti e oltre 27 feriti in un altro attacco contro una tenda di sfollati sulla spiaggia di Khan Younis, nel sud del territorio.