Il bilancio ufficiale dei morti nel terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno è salito a 2954: lo ha riferito il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, citato dalla Efe. I feriti invece sono 16'592, ha aggiunto.

I sismi hanno inoltre danneggiato oltre 800 edifici, dei quali 190 sono crollati. Rodríguez ha aggiunto che 16'309 persone hanno perso la propria abitazione, mentre i programmi di assistenza hanno già raggiunto 83'793 famiglie.

Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo complessivamente 6462 persone e distribuito oltre 9480 tonnellate di alimenti e 78'400 pacchi viveri nelle aree colpite.

Quanto ai soccorsi internazionali, il presidente dell'Assemblea ha precisato che sono impegnati oltre 3300 operatori stranieri nelle attività di ricerca e assistenza.

«Riconosciamo il prezioso impegno delle delegazioni estere che si sono unite alle nostre operazioni di soccorso. Più di 3000 operatori internazionali hanno lavorato al fianco delle nostre squadre nelle attività di ricerca e salvataggio. Grazie!», ha dichiarato Rodríguez.

Dalle prime due scosse del 24 giugno sono state registrate inoltre quasi 900 repliche sismiche, secondo i dati diffusi dalle autorità venezuelane.