Viabilità San Bernardino: chiusa la galleria per ragioni di sicurezza

SDA

7.9.2025 - 14:52

La galleria del San Bernardino è stata chiusa oggi pomeriggio a causa di fumo sprigionato da un'auto sulla vicina strada del passo. La misura è stata presa per ragioni di sicurezza, ha precisato una portavoce dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) all'agenzia Keystone-ATS.

Keystone-SDA

07.09.2025, 14:52

L'incidente ha richiesto l'intervento della squadra di soccorso del tunnel. Finché questa non è sul posto, la galleria non può essere aperta. Si sono pertanto formati ingorghi sull'A13 davanti ai due portali. Anche sul passo il traffico ha subito rallentamenti, ha indicato il sito del Touring Club Svizzero (TCS).

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

