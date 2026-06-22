Due cittadine svizzere hanno perso la vita sabato mattina in un incidente della circolazione sull'autostrada A5 nei pressi di Appenweier, nel Baden-Württemberg, in Germania.

Le due vittime elvetiche avevano 17 e 23 anni. (Foto simbolica)

Lo ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) confermando una notizia riportata oggi dal Blick.

Stando al portale online zurighese, che cita le forze dell'ordine locali, attorno alle 11:30 una vettura avrebbe perso il controllo durante un cambio di corsia provocando poi successivamente un tamponamento a catena.

Complessivamente il sinistro ha coinvolto cinque vetture, tra cui una Smart immatricolata in Svizzera sulla quale viaggiavano due giovani ragazze di 23 e 17 anni. Per loro non c'è stato nulla da fare. Le vittime sono decedute sul luogo dell'impatto.

Contattato dall'agenzia Keystone-ATS, il DFAE ha precisato che il consolato generale svizzero a Stoccarda è in contatto con le autorità competenti e presta assistenza ai familiari delle vittime.

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