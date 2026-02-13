L'iniziativa prevede il sostegno a organizzazioni locali impegnate nella riattivazione dei servizi scolastici e nel rientro in classe degli studenti. (Foto archivio)
Keystone
La cantante colombiana Shakira ha annunciato un finanziamento da 500'000 dollari destinato ai bambini del Venezuela colpiti dai due terremoti.
Le risorse fanno parte del FIFA Global Citizen Education Fund, iniziativa alla quale l'artista collabora, e sono destinate a sostenere il ritorno a scuola degli studenti e la continuità del percorso educativo interrotto dall'emergenza.
In un video diffuso sui social, Shakira ha dichiarato: «Oggi milioni di bambini crescono senza l'educazione e le opportunità che meritano. Per questo sono orgogliosa di sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund. Il fondo destinerà 500'000 dollari per aiutare le organizzazioni in Venezuela che assistono i minori la cui istruzione è stata interrotta da questa terribile tragedia».
L'iniziativa prevede il sostegno a organizzazioni locali impegnate nella riattivazione dei servizi scolastici e nel rientro in classe degli studenti. La cantante ha inoltre invitato altri leader internazionali a sostenere la campagna.