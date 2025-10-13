  1. Clienti privati
Incidenti ferroviari Slovacchia: scontro fra treni, un centinaio di feriti

SDA

13.10.2025 - 13:37

L'incidente è avvenuto nei pressi di Jablonov Nad Turnou, nel sudest del paese, non lontano dal confine con l'Ungheria.
L'incidente è avvenuto nei pressi di Jablonov Nad Turnou, nel sudest del paese, non lontano dal confine con l'Ungheria.
Keystone

In una collisione frontale fra due treni veloci in Slovacchia oggi sono rimasti feriti un centinaio di passeggeri, ha riferito il ministro dell'interno Matus Sutaj Estok all'agenzia di stampa nazionale Tasr, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

Keystone-SDA

13.10.2025, 13:37

Almeno due persone sarebbero «in condizioni critiche», ma non ci sarebbero morti, secondo un primo bilancio.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Jablonov Nad Turnou, nel sudest del paese, non lontano dal confine con l'Ungheria.

