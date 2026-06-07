Stando a quanto indica oggi l'autorità una 36enne alla guida di un'automobile stava percorrendo una strada cittadina quando ha rallentato per un semaforo rosso. In quel momento, un veicolo della polizia, con lampeggianti e sirene spiegate, si è avvicinato rapidamente da dietro.

Per lasciare il passo alla volante, la donna ha sterzato verso destra, finendo sul marciapiede. Purtroppo nella manovra la vettura ha prima sfondato una fioriera rialzata presente sul ciglio della strada e poi ha proseguito, terminando la propria corsa all'interno dell'area esterna di un ristorante.

Nell'impatto una cliente del locale è rimasta ferita: dopo le prime cure prestate sul posto è stata trasportata in ospedale. La conducente è rimasta illesa.