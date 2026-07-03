Maltrattamenti animali SO: sottostimati rischi per cani maltrattati in fattoria, rapporto

Le autorità solettesi non hanno considerato a sufficienza i rischi nel caso della fattoria di Ramiswil (SO) in cui lo scorso novembre era emerso un grave caso di maltrattamento animale. È quanto emerge da un rapporto indipendente, presentato oggi ai media a Soletta.