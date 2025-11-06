SpazioSonda cinese riprende la cometa 3I/Atlas, Nasa ferma in shutdown
SDA
6.11.2025 - 16:51
La sonda cinese su Marte Tianwen-1 ha catturato nuove immagini ravvicinate della chiacchieratissima cometa interstellare 3I/Atlas.
Keystone-SDA
SDA
Dal canto suo, la Nasa, paralizzata dallo shutdown, viene sollecitata da più parti a pubblicare le immagini scattate dalla telecamera Hirise a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter tra il 2 e il 3 ottobre: l'ultima richiesta ufficiale, in ordine di tempo, è arrivata dalla deputata repubblicana Anna Paulina Luna, che nelle scorse ore ha interloquito direttamente con la Nasa a tal proposito.
Intanto cresce la curiosità popolare attorno a questo misterioso oggetto cosmico grande quanto Manhattan che sta catalizzando l'attenzione degli astronomi di tutto il mondo per le sue insolite caratteristiche.
Scoperta soltanto lo scorso luglio, 3I/Atlas è subito rimbalzata sui media di tutto il mondo perché è il terzo oggetto di origine interstellare documentato all'interno del Sistema solare. L'eco mediatica è stata notevolmente amplificata dall'intervento dell'astronomo di Harvard Avi Loeb, che ha subito lanciato l'audace ipotesi che potesse trattarsi di una tecnologia aliena. Il suo blog sulla piattaforma Medium ha raccolto migliaia di iscritti che ogni giorno attendono di leggere le ultime «anomalie» riguardanti la cometa, mentre il resto della comunità scientifica rimane scettica.
Anche l'ex capo ad interim della Nasa, Sean Duffy, ha provato a smorzare gli entusiasmi sul social network X, affermando che le osservazioni dell'agenzia spaziale statunitense non hanno rilevato alcuna minaccia per la Terra né tanto meno alieni. Nei commenti al post è perfino comparso quello della nota influencer Kim Kardashian, che in risposta a Duffy e Trump ha scritto: «aspetta... che succede con 3I Atlas?!?!!!!!???».
Come ciliegina sulla torta è poi arrivato anche Elon Musk, che in una recente puntata del podcast «The Joe Rogan Experience» ha affermato che se 3I/Atlas fosse un'astronave aliena, a causa delle sue enormi dimensioni e del fatto che è costituita quasi interamente di nichel, potrebbe avere il potenziale per «distruggere un continente... forse peggio». Quanto basta per risvegliare i complottisti del web, alcuni dei quali parlano già di misteriosi segnali radio provenienti dall'oggetto cosmico e ipotizzano perfino l'arrivo degli alieni entro poche settimane.
