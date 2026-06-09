Un incendio si è propagato in Andalusia. (Immagine d'archivio).
Keystone
Sono stati riattivati dall'alba di oggi i mezzi aerei impegnati nello spegnimento di un vasto incendio boschivo attivo da domenica sera nella zona di Los Turbios, nella provincia di Huelva, nella regione meridionale spagnola dell'Andalusia.
Il rogo ha costretto all'evacuazione preventiva di 365 persone tra residenti di abitazioni e fattorie della zona. Di queste, una trentina di persone è ospitata nel palazzetto comunale della località, informano i servizi di emergenza.
Sul terreno sono al lavoro oltre 250 vigili del fuoco e operatori del piano di emergenza per incendi forestali dell'Andalusia (Infoca), supportati da 13 autobotti e un bulldozer. Le fiamme, alimentate dai forti venti e dalla fitta vegetazione, hanno distrutto fino a 100 ettari di boscaglia l'ora, e ancora non sono sotto controllo, per cui resta attiva la fase di emergenza, segnala il 112.