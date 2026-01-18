  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia di Crans-Montana «10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica

SDA

18.1.2026 - 17:00

La grande empatia, unita alla professionalità, mostrata da Beatrice Tschanz nei giorni che seguirono il crash di Halifax è ancora ricordata come esempio di comunicazione nell'affrontare tragedie nazionali.
La grande empatia, unita alla professionalità, mostrata da Beatrice Tschanz nei giorni che seguirono il crash di Halifax è ancora ricordata come esempio di comunicazione nell'affrontare tragedie nazionali.
Keystone

«Con rispetto parlando, 10'000 franchi sono una miseria».

Keystone-SDA

18.01.2026, 17:00

19.01.2026, 07:37

L'ex consigliere federale. Adolf Ogi su Crans-Montana: «È un dolore immenso, serve un fondo da 200 milioni» sul modello di «Luxor 1997»

L'ex consigliere federaleAdolf Ogi su Crans-Montana: «È un dolore immenso, serve un fondo da 200 milioni» sul modello di «Luxor 1997»

Beatrice Tschanz, ex responsabile della comunicazione di Swissair, che ebbe un ruolo di primo piano nell'affrontare le conseguenze della tragedia area di Halifax nel 1998 non usa mezzi termini per giudicare l'aiuto immediato offerto dal canton Vallese alle famiglie delle vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS).

A due settimane dalla tragedia la sua critica pungente, attraverso dichiarazioni alla SonntagsZeitung (SZ), riassume il sentire di molti e accende la rabbia crescente dei familiari, che vedono nel contributo cantonale un'offesa più che un sostegno.

Svizzera. Parmelin su Crans-Montana: «Le conseguenze ci accompagneranno ancora per molto tempo»

SvizzeraParmelin su Crans-Montana: «Le conseguenze ci accompagneranno ancora per molto tempo»

Il disastro di Halifax: 200'000 franchi per vittima

Tschanz porta un paragone diretto e drammatico: dopo l'incidente del volo Swissair a Halifax – 229 morti – la compagnia aerea versò 200'000 franchi per ogni vittima come aiuto immediato.

«Diecimila franchi – sottolinea – sono ridicoli a confronto». Un ammontare che stride anche con le ambizioni della località turistica: per i Mondiali di sci del 2027 Crans-Montana ha infatti ottenuto un credito d'impegno di circa 42 milioni.

Caso legale di Crans-Montana. Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»

Caso legale di Crans-MontanaPer l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»

Il dolore diventa indignazione

L'offerta del Vallese, che prevede 10'000 franchi a famiglia per le spese più urgenti (per un costo totale di 1,5 milioni), è stata presentata la scorsa settimana per cercare di arginare le polemiche. Ma ha sortito l'effetto contrario, trasformando il dolore in indignazione.

La posizione di Tschanz trova ampio riscontro. L'avvocato delle vittime Sébastien Fanti parla della necessità di «salvare l'onore della Svizzera».

L'ex procuratore ticinese Paolo Bernasconi, che ha sperimentato in TV la furia dei parenti italiani delle vittime, conferma: «L'elemosina del consiglio di stato vallesano non copre neppure le spese di sepoltura e di viaggio». Bernasconi propone un fondo di solidarietà alimentato dalla Banca nazionale svizzera (BNS) per un aiuto immediato.

Prima di Crans-Montana. La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Prima di Crans-MontanaLa storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Il Consiglio federale pronto ad intervenire

Anche a Berna si risponde all'onda d'urto della critica. Un portavoce raggiunto dal domenicale fa sapere che il presidente della Confederazione Guy Parmelin è in contatto con le autorità vallesane e che il Consiglio federale è pronto a richiedere fondi supplementari al parlamento, se necessario.

Una presa di posizione che, al momento, non ha ancora trovato un parallelo concreto nelle dichiarazioni ufficiali del Vallese o del comune di Crans-Montana, sottolinea la SonntagsZeitung.

L'inferno di Crans-Montana. La procura vallesana chiede 400'000 franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti

L'inferno di Crans-MontanaLa procura vallesana chiede 400'000 franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti

I più letti

Nevicate da record in Kamchatka, interi edifici sepolti sotto la coltre bianca
«10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica
Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Kristoffersen furioso a Wengen, Nef lo punge: «Lasciamogli fare le sue piccole crisi...»

Altre notizie

Inferno di Crans-Montana. I legali dei Moretti: «L'uscita di emergenza non era chiusa». Poi denunciano «bugie»

Inferno di Crans-MontanaI legali dei Moretti: «L'uscita di emergenza non era chiusa». Poi denunciano «bugie»

Davos. Protesta anti-WEF blocca la strada per circa un'ora

DavosProtesta anti-WEF blocca la strada per circa un'ora

Tensione nella capitale. Protesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

Tensione nella capitaleProtesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

Assemblea di partito. I Verdi liberali bocciano l'Iniziativa per un fondo per il clima

Assemblea di partitoI Verdi liberali bocciano l'Iniziativa per un fondo per il clima