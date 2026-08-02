San Gallo
17enne perde la vita cadendo per 40 metri in zona Scheffloch
I due escursionisti erano partiti dal Gamsberg sopra Grabs (SG). (Foto d'archivio)
Keystone
Un diciassettenne è morto stamattina durante un'escursione in zona Scheffloch sui monti sangallesi, sopra Grabs dopo essere precipitato per 40 metri. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso, riferisce la polizia cantonale in una nota.
Il giovane, un cittadino svizzero residente nella regione, stava camminando dal Gamsberg verso il Sichelchamm in compagnia di un 56enne, quando è caduto per ragioni per il momento ignote, riporta il comunicato.