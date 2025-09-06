  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Una quindicina di persone 190 km a piedi tra Ginevra e Berna per sensibilizzare la donazione di organi

SDA

6.9.2025 - 13:30

Almeno una quindicina di persone - tra cui beneficiari di un trapianto e una professoressa di medicina - compiranno tutte le sette tappe. Nell'immagine, l'inizio della marcia a Ginevra, di fronte al Jet d'eau, la nota attrazione turistica della città di Calvino.
Almeno una quindicina di persone - tra cui beneficiari di un trapianto e una professoressa di medicina - compiranno tutte le sette tappe. Nell'immagine, l'inizio della marcia a Ginevra, di fronte al Jet d'eau, la nota attrazione turistica della città di Calvino.
Keystone

Centonovanta chilometri a piedi, da oggi, tra Ginevra e Berna per sensibilizzare Consiglio federale e popolazione ai ritardi nell'applicazione del voto popolare del 2022 che sancisce, a livello nazionale, il principio del consenso presunto per il dono di organi.

Keystone-SDA

06.09.2025, 13:30

06.09.2025, 13:41

L'iniziativa è di un'associazione con sede a Plan-Les-Ouates (GE) non nuova ad azioni del genere. Mahana for Kids – il primo termine è la trascrizione di un vocabolo tahitiano traducibile con sole, calore, luce del giorno; il secondo significa bambini in inglese – nel 2023 aveva già realizzato la stessa marcia, ma in senso inverso, con destinazione la città di Calvino.

I progressi sono insufficienti ed ecco che l'associazione si mobilita di nuovo.

La speranza è di essere ricevuti da un membro del governo, ha indicato a Keystone-ATS Patrick Terrapon, presidente di Mahana for Kids.

Almeno una quindicina di persone – tra cui beneficiari di un trapianto e una professoressa di medicina – compiranno tutte le tappe in sette giorni.

L'associazione sostiene in particolare bambini sottoposti a trapianto di fegato e le loro famiglie.

Secondo le statistiche, in Svizzera in media 1,4 persone alla settimana muoiono a causa della mancanza di donatori, ricorda Mahana for Kids.

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Patrick Fischer si racconta: «Vivo in campagna, un po' isolato. Adoro la Svizzera»
Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino

Altre notizie

Ex dipendente lancia l'allarme. L'aeroporto di Zurigo dimentica al gate un passeggero disabile. E non è un caso isolato

Ex dipendente lancia l'allarmeL'aeroporto di Zurigo dimentica al gate un passeggero disabile. E non è un caso isolato

Gioco d'azzardo e società. Ecco quanti milioni ha versato la Fondazione per la promozione sport nel 2025. Dove sono stati investiti?

Gioco d'azzardo e societàEcco quanti milioni ha versato la Fondazione per la promozione sport nel 2025. Dove sono stati investiti?

Dazi USA-Svizzera. Parmelin parla di «incontri costruttivi» a Washington

Dazi USA-SvizzeraParmelin parla di «incontri costruttivi» a Washington

Politica. Viaggio improvviso di Parmelin, Berna farà una nuova proposta sui dazi agli Stati Uniti. Vane speranze?

PoliticaViaggio improvviso di Parmelin, Berna farà una nuova proposta sui dazi agli Stati Uniti. Vane speranze?