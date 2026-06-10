Due cittadini romeni di 21 e 37 anni, entrambi residenti in Romania, sono finiti in manette per furto con scasso e danneggiamento.

Lo hanno reso noto mercoledì le autorità, spiegando che i due sarebbero gli autori di un colpo ad Ascona. Ieri poco dopo le cinque del mattino avrebbero forato il vetro di una gioielleria situata in via Borgo. L’indagine di polizia ha permesso di stabilire i movimenti degli autori, che poco dopo le 20.30 sono stati intercettati in territorio di Muzzano. Sul loro veicolo sono stati trovati attrezzi da scasso. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto con scasso e di danneggiamento.