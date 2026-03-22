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Tra Kaisten e Laufenburg 21enne provoca uno scontro frontale, 4 feriti nel canton Argovia

SDA

22.3.2026 - 11:52

Ecco come si presentava il luogo dell'incidente all'arrivo dei soccorritori
Ecco come si presentava il luogo dell'incidente all'arrivo dei soccorritori
Keystone

Un incidente della circolazione ha provocato quattro feriti sabato pomeriggio tra Kaisten e Laufenburg, nel canton Argovia: l'auto guidata da un 21enne statunitense è finita sulla corsia opposta e si è scontrata frontalmente con una vettura che procedeva correttamente.

Keystone-SDA

22.03.2026, 11:52

22.03.2026, 11:58

Nella collisione, l'americano e la sua passeggera sono rimasti lievemente feriti, mentre gli occupanti dell'auto che circolava normalmente in senso opposto hanno riportato ferite di media gravità, ha indicato in una nota la polizia cantonale argoviese.

I feriti sono stati ricoverati in ospedale con ambulanze. Il responsabile dell'incidente ha dovuto consegnare provvisoriamente la patente. Sono in corso indagini per stabilire le circostanze esatte dell'accaduto.

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