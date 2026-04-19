  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton San Gallo 21enne si addormenta al volante, frontale con un trattore

SDA

19.4.2026 - 11:01

L'incidente ha provocato due feriti.
L'incidente ha provocato due feriti.
Keystone

Incidente dovuto alla stanchezza sabato mattina su una strada principale a Mogelsberg, nel canton San Gallo.

Keystone-SDA

19.04.2026, 11:01

19.04.2026, 11:04

Un 21enne che stava viaggiando in direzione di Necker si è addormentato al volante ed è finito sulla corsia di contromano, andando a scontrarsi frontalmente con un trattore guidato da un 57enne.

Il bilancio è di due feriti: il giovane ha riportato lesioni leggere, mentre per il conducente del trattore le ferite sono di entità imprecisata, ha indicato stamani la polizia cantonale sangallese. Il danno materiale ai due mezzi è stato stimato in circa 30'000 franchi.

I più letti

L'ex numero 1 del mondo esalta Sinner: «È una rivoluzione, vince su ogni superficie»
Clotilde su Emanuele Filiberto: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze». Lui risponde, poi riappare con Adriana Abascal
Ecco perché adesso la Confederazione prende di mira le case dei boomer
Fuga sul lago per Elodie e Franceska, tra gesti teneri e quella scritta: «Amore mio»
Un ex star dello sci sta costruendo un resort in Svizzera... attorno a casa sua

Altre notizie

Una strategia «perdente». Vuoi smettere di fumare? In Svizzera si paga sempre di più. Ecco perché

Una strategia «perdente»Vuoi smettere di fumare? In Svizzera si paga sempre di più. Ecco perché

Tragedia in Vallese. Nomi oscurati nei documenti trasmessi alla procura: nuovo colpo di scena nell'inchiesta su Crans-Montana

Tragedia in ValleseNomi oscurati nei documenti trasmessi alla procura: nuovo colpo di scena nell'inchiesta su Crans-Montana

Parla la direttrice dell'UFSP. «Patrick Fischer avrebbe potuto partecipare alle Olimpiadi anche senza vaccinarsi»

Parla la direttrice dell'UFSP«Patrick Fischer avrebbe potuto partecipare alle Olimpiadi anche senza vaccinarsi»