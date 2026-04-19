L'incidente ha provocato due feriti. Keystone

Incidente dovuto alla stanchezza sabato mattina su una strada principale a Mogelsberg, nel canton San Gallo.

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Un 21enne che stava viaggiando in direzione di Necker si è addormentato al volante ed è finito sulla corsia di contromano, andando a scontrarsi frontalmente con un trattore guidato da un 57enne.

Il bilancio è di due feriti: il giovane ha riportato lesioni leggere, mentre per il conducente del trattore le ferite sono di entità imprecisata, ha indicato stamani la polizia cantonale sangallese. Il danno materiale ai due mezzi è stato stimato in circa 30'000 franchi.