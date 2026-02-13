Friburgo 22enne cade per 10 metri da una torre del castello sull'Île d'Ogoz

L'Île d'Ogoz è raggiungibile a piedi quando le acque sono basse. (foto d'archivio)

Un 22enne è rimasto ferito dopo che, ieri sera, è caduto da una delle torri del castello in rovina sull'Île d'Ogoz, nel canton Friburgo. Il malcapitato, per ragioni sconosciute, è precipitato da un'altezza di circa dieci metri.