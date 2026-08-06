28 gradi in casa nonostante l'aerazione e le tapparelle chiuse: durante questa infinita ondata di caldo, anche le molte persone che vivono in edifici moderni devono affrontare questo problema. Gli esperti spiegano perché le case Minergie raggiungono i propri limiti in estate e quando può essere opportuno ricorrere all'aria condizionata.

Hai fretta? blue News riassume per te Anche i moderni appartamenti Minergie possono surriscaldarsi notevolmente in estate.

Le persone interessate riferiscono di temperature interne superiori ai 28 gradi, nonostante una ventilazione e un'ombreggiatura costanti.

Secondo l'Associazione svizzera dei costruttori edili, gli standard Minergie da soli non proteggono dal caldo estivo.

Tra i fattori determinanti figurano, tra l’altro, un’efficace ombreggiatura, materiali da costruzione adeguati e un buon raffreddamento notturno.

Con l'aumento delle ondate di calore, il problema sta assumendo sempre maggiore rilevanza. L'Associazione dei costruttori chiede quindi soluzioni edilizie più efficaci e procedure di autorizzazione più semplici per gli impianti di climatizzazione. Riepilogo creato con

Il sole picchia forte, fuori ci sono 35 gradi, prati, alberi e fiumi si stanno lentamente prosciugando. Ma non è solo la natura a soffrire per le ondate di calore.

Il caldo è attualmente un tema di grande attualità in tutta Europa e anche le persone ne risentono. Soprattutto chi vive in un appartamento che durante il giorno si surriscalda notevolmente e magari lavora pure da casa.

Questo non riguarda solo chi vive in vecchi edifici, ma anche un numero sempre maggiore di residenti in appartamenti Minergie, come scrive la piattaforma immobiliare «Immoinvest».

«In casa la temperatura ha superato i 28 gradi»

Dani R.*, del Canton Zurigo, vive in un appartamento certificato Minergie e soffre il caldo. A blue News ha dichiarato: «Da quando sono iniziate le prime calde giornate primaverili, la temperatura nel mio appartamento non è mai scesa sotto i 25 gradi».

Dani vive in un condominio. Il suo appartamento ha circa sei anni: «All’inizio ero contento, perché speravo che la temperatura nell’appartamento rimanesse costante durante tutto l’anno».

Ma l'uomo ha dovuto constatare che è vero proprio il contrario. «Con queste ondate di caldo, faceva un caldo micidiale. In casa ho raggiunto i 28,3 gradi».

E a quei «sapientoni» là fuori Dani dice: «A volte ho arieggiato alle 5.30 del mattino, quando fuori c’erano solo 23 gradi, e poi ho chiuso tutte le tapparelle». Ma nemmeno questo è servito.

Per riuscire almeno a dormire si è procurato un condizionatore. «Sono stato fortunato, perché i miei genitori avevano ancora un condizionatore portatile in cantina».

Già all’inizio dell’estate gli apparecchi erano esauriti nei negozi e nei siti di vendita online: «So che non è il modo più ecologico per rinfrescare l’appartamento. Ma con 28 gradi dovevo pur fare qualcosa».

L'aria condizionata può essere d'aiuto

Per l’Associazione svizzera dei costruttori edili non si tratta di un caso isolato. «Le elevate temperature estive possono surriscaldare notevolmente anche gli edifici moderni», afferma Johanne Stettler, portavoce dell’associazione.

Particolarmente problematiche sono le ampie superfici vetrate prive di un'adeguata ombreggiatura e gli edifici con scarsa capacità di accumulo termico. «Il solo standard Minergie non garantisce quindi una protezione termica estiva sufficiente».

Un impianto di climatizzazione può essere d'aiuto in caso di appartamenti surriscaldati. Partito Socialdemocratico

Gli edifici Minergie sono fondamentalmente progettati per consumare poca energia. «Gli edifici Minergie dispongono di un involucro edilizio ben isolato e, di conseguenza, richiedono poca energia», prosegue Stettler.

In estate, un'efficace ombreggiatura, una percentuale equilibrata di finestre e una massa termica sufficiente – ovvero elementi costruttivi in grado di immagazzinare il calore – garantiscono che il calore rimanga all'esterno il più a lungo possibile.

Dal punto di vista dell’Associazione dei costruttori, sono quindi necessarie soprattutto misure edilizie.

«La priorità va data a soluzioni strutturali quali un'efficace ombreggiatura esterna, superfici vetrate adeguate, materiali da costruzione minerali come il calcestruzzo e la pietra naturale con elevata massa termica, nonché un efficace raffreddamento notturno», spiega la portavoce.

Se queste misure non fossero sufficienti, potrebbe rendersi necessario un sistema di raffreddamento attivo, ovvero un impianto di climatizzazione.

Una vita confortevole non esclude il raggiungimento degli obiettivi climatici

Il fatto che il problema si stia aggravando non sorprende l'associazione. «Il problema sta assumendo maggiore rilevanza a causa dei cambiamenti climatici».

Oggi gli edifici dovrebbero essere progettati e ammodernati in modo tale da resistere anche alle condizioni climatiche dei prossimi decenni.

Per questo motivo l’associazione si dichiara favorevole a procedure di autorizzazione più semplici. «Laddove gli interventi edilizi non siano sufficienti, l’installazione di impianti di climatizzazione dovrebbe essere resa più agevole», afferma Stettler.

L’Associazione svizzera dei costruttori edili sostiene pertanto le iniziative politiche volte ad abolire o a semplificare notevolmente le procedure comunali di autorizzazione.

Per l’associazione, la modernizzazione del patrimonio edilizio riveste quindi una doppia importanza. «L’impegno nella modernizzazione del parco immobiliare non è solo la chiave per raggiungere gli obiettivi climatici e preservare la risorsa del suolo, ma anche per creare spazi abitativi e commerciali con temperature interne ideali in ogni stagione dell’anno».

*Nome noto alla redazione