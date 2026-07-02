Sono oltre 3'000 le firme raccolte per l'iniziativa popolare che chiede più nidi d'infanzia pubblici a Bellinzona. L'obiettivo è ovviare alla carenza di posti disponibili e alle lunghe liste d'attesa. L'iniziativa è stata lanciata a metà aprile dal Partito Socialista insieme a Forum Alternativo, Verdi, Più Donne, Avanti, Noce e Partito Comunista, dopo la bocciatura in Consiglio comunale della richiesta di un asilo nido pubblico. Gli iniziativisti sottolineano che i nidi d'infanzia sono un servizio pubblico essenziale per lo sviluppo dei bambini e la conciliabilità famiglia-lavoro.