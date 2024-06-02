Sabato, attorno alle 19.30, la Centrale comune d'allarme (CECAL) ha ricevuto la segnalazione della scomparsa a Ponte Brolla di un 31enne svizzero del canton Zurigo.

Ticino 31enne precipita e muore a Ponte Brolla

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della REGA, del 144 e del Soccorso Alpino Svizzero (SAS), che hanno iniziato le ricerche.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato attorno alle 21.45 in un dirupo nella zona «Quarzader».

Secondo la prima ricostruzione, il 31enne stava rientrando a piedi lungo un sentiero dopo una giornata trascorsa a fare arrampicata con alcuni conoscenti quando è precipitato.

È stato chiesto l'intervento del Care Team per prestare sostegno psicologico.