Immagine d'illustrazione.
archivio Ti-Press
Sabato, attorno alle 19.30, la Centrale comune d'allarme (CECAL) ha ricevuto la segnalazione della scomparsa a Ponte Brolla di un 31enne svizzero del canton Zurigo.
Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della REGA, del 144 e del Soccorso Alpino Svizzero (SAS), che hanno iniziato le ricerche.
Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato attorno alle 21.45 in un dirupo nella zona «Quarzader».
Secondo la prima ricostruzione, il 31enne stava rientrando a piedi lungo un sentiero dopo una giornata trascorsa a fare arrampicata con alcuni conoscenti quando è precipitato.
È stato chiesto l'intervento del Care Team per prestare sostegno psicologico.