Gli organizzatori e in tutto un centinaio di volontari sono all’opera in realtà già da due anni per creare le condizioni ideali per accogliere dal 25 luglio al 7 agosto 2’000 fra lupetti, esploratori, pionieri e rover dalle 29 sezioni del Ticino e del Moesano. In 1’200 saranno accolti nell’accampamento che sorgerà a nord della piccola frazione di Campo Blenio, dove la popolazione di 80 abitanti sarà improvvisamente moltiplicata. Il «BeSTIale» arriva a 13 anni dalla precedente edizione