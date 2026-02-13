Al recupero hanno partecipato anche droni e un sommozzatore. (Foto simbolica)

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è immerso nel lago poco prima delle 14.30 ed è poi sparito sott'acqua, per ragioni ancora da chiarire.

Immediatamente sono scattati i soccorsi, guidati dalla polizia lacustre e a cui hanno contribuito anche droni e un sommozzatore. L'uomo è stato rapidamente riportato a galla, ma ormai già privo di vita.

Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine volta a stabilire l'esatta dinamica dei fatti.