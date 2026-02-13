La violenta lite è avvenuta nella zona della Bäckeranlage. (nella foto d'archivio)
Keystone
Un uomo di 52 anni ha riportato ferite potenzialmente letali nel corso di una lite avuta giovedì mattina nella città di Zurigo. Un iraniano di 34 anni è stato arrestato perché sospettato del delitto, la cui dinamica non è ancora chiara.
Poco dopo le 8.30, la polizia cittadina di Zurigo è stata informata della presenza di una persona ferita nei pressi della Bäckeranlage, un parco a ridosso della Langstrasse noto anche per essere una zona di spaccio.
Sul posto è stato trovato un cittadino tedesco di 52 anni gravemente ferito, ha reso noto la polizia.
L'uomo, che verosimilmente è rimasto ferito durante una violenta lite, è stato trasportato in ospedale.
Il presunto responsabile dell'aggressione, un iraniano di 34 anni, è stato arrestato.
Gli specialisti dell'Istituto forense di Zurigo e dell'Istituto di medicina legale di Zurigo si sono recati sul posto per far luce sulla vicenda.