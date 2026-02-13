Lite violenta 52enne gravemente ferito in un parco di Zurigo, fermato un 35enne iraniano

Un uomo di 52 anni ha riportato ferite potenzialmente letali nel corso di una lite avuta giovedì mattina nella città di Zurigo. Un iraniano di 34 anni è stato arrestato perché sospettato del delitto, la cui dinamica non è ancora chiara.