  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Velocità a 30 km/h 600 comuni scrivono a Rösti: «No alle limitazioni in materia di circolazione stradale»

SDA

7.11.2025 - 10:52

Il consigliere federale Albert Rösti
Il consigliere federale Albert Rösti
sda

Circa 600 comuni – rappresentanti di tutto lo spettro partitico – hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al consigliere federale Albert Rösti e ai direttori cantonali dei lavori pubblici, opponendosi fermamente a ulteriori restrizioni sull'autonomia comunale in materia di circolazione stradale. 

Keystone-SDA

07.11.2025, 10:52

Ne danno notizia l'Associazione dei Comuni Svizzeri e l'Unione delle città svizzere in una nota congiunta.

I firmatari contestano la proposta di attuazione del Consiglio federale della mozione «Garantire la gerarchia della rete stradale nei centri abitati e fuori», che mira a imporre una gerarchia rigida della rete stradale nei centri abitati e fuori, rendendo più complesso l'applicazione del limite di velocità a 30 km/h sulle strade a prevalenza motorizzata.

In diversi cantoni sono state presentate iniziative analoghe.

Le basi legali vigenti già prevedono adeguamenti chiari delle velocità

Invocando l'articolo 50 della Costituzione federale, che garantisce l'autonomia comunale e il coinvolgimento paritario delle amministrazioni locali, le due associazioni sottolineano che le basi legali vigenti già prevedono adeguamenti chiari delle velocità, e che nuove norme federali o cantonali causerebbero solo ritardi, incertezze giuridiche e ostacoli a misure essenziali per la sicurezza stradale e la riduzione dell'inquinamento acustico.

I comuni si ritengono i più adatti a valutare le esigenze territoriali e ad applicare il limite a 30 km/h dove opportuno, rispettando le regole esistenti. Essi respingono in particolare l'obbligo rigido di pavimentazioni fonoassorbenti, visto come una violazione del principio di sussidiarietà.

Tra i firmatari anche diversi sindaci ticinesi

Ad oggi la missiva è stata firmata da 650 persone provenienti da 592 esecutivi di comuni et città, si tratta di sindaci di Comuni e Città nonché membri del comitato direttivo delle due associazioni.

Tra di essi figurano i sindaci ticinesi Nicola Pini (Locarno, PLR), Mario Branda (Bellinzona, PS), Samuele Cavadini (Mendrisio, PLR), Mario Canepa (Mezzovico-Vira, PLR), Ettore Vismara (Paradiso, PLR), Roberto Citterio Roberto (Magliaso, PLR), Stefano Coduri (Breggia, PLR), Wanda Dadò (Cevio, Alleanza Moderata), Michela Gardenghi (Acquarossa, Centro), Samantha Garbani Nerini (Orselina, PLR) e Verena Hochstrasser (Muzzano, Alternativa per Muzzano).

La lista di firmatari include pure Felice Dafond (presidente Ass. comuni Ticinesi, PLR), il Municipio di Ascona, quello di Airolo, come pure Attilio Savioni (sindaco di Castaneda, GR) e la sindaca di Vals (GR) Rita Schmid (PS).

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Diego Dalla Palma: «Morirò prima degli 80 anni, il medico ha già pronta la mia dose»
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Panico nello Studio Ovale! Un uomo collassa accanto a Trump
La presidente Sheinbaum palpeggiata in strada, le immagini fanno il giro del mondo
Disastro elettorale per Trump, aria di tempesta alla Casa Bianca?

Altre notizie

Svizzera. La Federazione dei medici: «Bisogna accelerare l'accesso ai titoli di medico specialista»

SvizzeraLa Federazione dei medici: «Bisogna accelerare l'accesso ai titoli di medico specialista»

Studio. Nel 2025 la popolazione svizzera ha trascorso in media 5,7 ore al giorno online

StudioNel 2025 la popolazione svizzera ha trascorso in media 5,7 ore al giorno online

Svizzera. Scoperta la causa della morte del consigliere nazionale UDC Alfred Heer

SvizzeraScoperta la causa della morte del consigliere nazionale UDC Alfred Heer