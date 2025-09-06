  1. Clienti privati
Gioco d'azzardo e società Ecco quanti milioni ha versato la Fondazione per la promozione sport nel 2025. Dove sono stati investiti?

SDA

6.9.2025 - 12:48

Paolo Beltraminelli
Paolo Beltraminelli
archivio Ti-Press

La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (FPSS) quest'anno versa circa 67 milioni di franchi a varie associazioni.

Keystone-SDA

06.09.2025, 12:48

06.09.2025, 12:55

Venerdì sera il ticinese Paolo Beltraminelli ha presieduto, allo stadio St. Jakob-Park di Basilea, la cerimonia di consegna alle organizzazioni calcistiche nazionali di un assegno simbolico di 5,9 milioni, provenienti dagli utili delle due società che gestiscono le lotterie in Svizzera, Swisslos e Loterie Romande.

Il già consigliere di Stato (PPD, oggi il Centro), quale presidente della Fondazione, e il consigliere agli Stati Benedikt Würth (Centro/SG), vicepresidente del consiglio di amministrazione di Swisslos (la società che gestisce le lotterie nella Svizzera tedesca e in Ticino), hanno consegnato l'assegno al presidente dell'Associazione svizzera di football (ASF) Peter Knäbel e al suo segretario generale Robert Breiter.

Lo indica un comunicato diramato nella tarda serata di ieri da ASF e Swiss Football League (SFL), che è pure beneficiaria del denaro.

Dove sono investiti i soldi?

L'ASF è l'ente che gestisce il gioco del calcio nel paese, mentre la SFL è l'organizzazione che controlla e dirige il calcio professionistico (in Svizzera e nel Liechtenstein).

L'utilizzazione dei quasi sei milioni di franchi è regolata da un accordo tra ASF e FPSS: i fondi saranno destinati alla promozione dei giovani talenti nei club della SFL, al calcio femminile e alla formazione e al perfezionamento di allenatori e arbitri.

La cerimonia si è svolta in occasione della partita di qualificazione al campionato mondiale della nazionale maschile elvetica, che ha incontrato la compagine del Kosovo (imponendosi per quattro reti a zero).

Cinquantotto dei 67 milioni di franchi versati dalla Fondazione vanno a Swiss Olympic, l'ente che è simultaneamente Comitato nazionale olimpico e Associazione delle federazioni sportive svizzere che rappresentano discipline olimpiche e no. L'hockey su ghiaccio riceve inoltre tre milioni.

La FPSS è stata istituita il primo gennaio del 2021 dalla Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro. Suo scopo è distribuire i fondi destinati alla promozione dello sport nazionale e vigilare sul loro impiego. Ha erogato i primi fondi a metà del 2023, si legge sul sito della Fondazione.

Il presidente dell'Associazione svizzera di football Peter Knäbel in un'immagine dello scorso marzo.
Il presidente dell'Associazione svizzera di football Peter Knäbel in un'immagine dello scorso marzo.
sda

