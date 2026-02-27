Hai fretta? blue News riassume per te Ogni mese circa 200'000 nuovi oggetti smarriti provenienti dai mezzi di trasporto pubblico svizzeri e dagli aeroporti finiscono nei negozi specializzati.

Oltre a quelli di uso quotidiano, ne spuntano sempre di bizzarri.

Una valigia ha suscitato particolare scalpore: al suo interno, il fondatore del negozio di oggetti smarriti Roland Widmer ha scoperto quasi sette chili di cocaina.

Anche molte opere d'arte vengono dimenticate e non vengono mai ritirate – alcune di esse sono ora esposte a Lucerna.

In Svizzera, quasi nessuno conosce gli oggetti smarriti meglio di lui: Roland Widmer ha fondato un negozio di oggetti smarriti più di 20 anni fa, e oggi ne gestisce uno Zurigo Wollishofen e uno a Lucerna.

Qui finiscono gli oggetti smarriti sui mezzi pubblici o negli aeroporti che non sono stati reclamati dai proprietari entro il termine previsto.

Ogni mese se ne aggiungono 200'000. «È incredibile tutto quello che la gente lascia in giro», dice Widmer, che ha venduto la sua attività l'anno scorso, ma lavora ancora come assistente del nuovo capo.

Gli oggetti dimenticati più di frequente sono occhiali di ogni tipo e custodie per auricolari, racconta. «Ne abbiamo a scatole intere.»

Ma spesso i passeggeri lasciano nei mezzi pubblici anche oggetti più curiosi. Alcuni di essi li potete vedere nella galleria di immagini qui sopra. Per alcuni viene il sospetto che non siano stati dimenticati, ma lasciati intenzionalmente.

«Non so proprio da dove cominciare», dice Roland Widmer alla domanda su quale sia stata la cosa più insolita mai dimenticata in Svizzera su un treno, un tram o un aereo e poi non più ritirata.

Ne elenca alcune:

abiti da sposa mai indossati

uniformi originali dell'esercito britannico e statunitense

dentiere

occhi di vetro

un forno per pizza

mezza rampa di scale, talmente pesante che occorrono almeno due persone forti per trasportarla

animali imbalsamati

una cavigliera

un autovelox della polizia

un cuneo di pietra preistorico

mani imbalsamate di gorilla con cranio abbinato

abiti da detenuto

Urne con le ceneri di persone o animali

una scatolina con calcoli biliari e la scritta «I calcoli biliari della nonna 1966»

Oggetti acquistati al negozio degli oggetti smarriti e poi lasciati sui mezzi pubblici con la busta della spesa e lo scontrino.

Più volte sono state consegnate anche protesi mammarie. «Una donna ha acquistato da noi due protesi nella confezione originale e le ha portate dal suo medico», racconta Roland Widmer.

«Il dottore ci ha quindi chiamato per assicurarsi che le protesi fossero a posto. Dato che erano ancora nella confezione originale e la data di scadenza non era ancora superata, le ha poi impiantate alla donna.»

Una bottiglia di vino per 7 chili di coca

Una volta Roland Widmer ha trovato ben 6,9 chili di cocaina in una valigia abbandonata. «Era già stata prezzata e pronta per la vendita», racconta.

«Ma quando l’ho sollevata, mi sono stupito del peso.» Quando ha rimosso il fondo, ha scoperto i pacchetti e ha allertato la polizia. «Qualche settimana dopo sono passati da noi un paio di poliziotti e ci hanno regalato una bottiglia di vino in segno di ringraziamento», ricorda.

Soprattutto nel caso di oggetti personali come le urne piene di ceneri, Widmer fa di tutto per rintracciare i parenti.

«Ovviamente non vogliamo vendere le urne e nemmeno gettarle nel cassonetto», afferma. Per quelle di cui non riesce a risalire all’origine, ha stretto un accordo con un parroco suo amico, che le prende e le seppellisce in forma anonima in un cimitero.

Nessun sistema uniforme per gli oggetti smarriti

Roland Widmer spiega che, dato che oggi le persone sono più mobili, spesso non sanno nemmeno dove hanno avuto tra le mani per l'ultima volta gli occhiali o la scatolina con i calcoli biliari della nonna, il che spiega la marea di oggetti smarriti.

Poiché in Svizzera, per motivi di costo, non esiste un sistema uniforme per gli oggetti smarriti, ma ogni città e ogni azienda di trasporto gestisce un proprio ufficio oggetti smarriti, capita che le persone si rivolgano al posto sbagliato.

Ciò che può sorprendere è che anche molti dipinti e sculture vengono dimenticati sui mezzi pubblici o in aeroporto e non vengono mai più ritirati.

«Gli intenditori d'arte difficilmente si avventurano nei negozi di oggetti smarriti», afferma Roland Widmer.

Per questo motivo, il 67enne organizza fino al 20 giugno la mostra «Fundkunst» a Lucerna. Con il pop-up store desidera trovare una nuova casa anche per alcuni di questi tesori.