L'edificio del tribunale penale di Lucerna sull'Alpenquai a Lucerna. (Foto d'archivio) sda

Un uomo di 75 anni di Lucerna è stato condannato a quasi nove anni di carcere dopo aver abusato di otto ragazzi e aver filmato i reati nell'arco, si presume, di sei anni. I genitori dei bambini ricevevano denaro da lui.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di 75 anni di Lucerna è stato condannato a otto anni e undici mesi di carcere per aver abusato sessualmente di otto ragazzi per sei anni.

L'uomo aveva filmato i reati e aveva dato ai genitori dei soldi.

Gli esami su di lui hanno evidenziato un disturbo della personalità con tratti narcisistici e pedofilia omosessuale. Mostra di più

Offriva denaro ai genitori e abusava dei bambini mentre li filmava. È questo il terribile motivo per cui un uomo di 75 anni di Lucerna è stato condannato dal tribunale penale, come riportato da «20 Minuten».

Durante il processo, svolto nel dicembre del 2024, il 75enne ha confessato di aver conservato dei video come ricordo. I ragazzi di cui ha abusato avevano dai nove anni in su.

L'imputato ha affermato che i bambini avrebbero potuto andarsene in qualsiasi momento se lo desideravano, e che aveva inviato loro del denaro perché ne avevano bisogno per vivere. Nonostante abbia avanzato questi argomenti, non ha però cercato di negare le sue colpe.

Alto rischio di recidiva

Durante il processo, l'uomo ha spiegato di essere malato di cancro e di aver accettato il suo destino, sottolineando di aver bisogno di un supporto psicologico.

In effetti, gli esami su di lui hanno evidenziato un disturbo della personalità con tratti narcisistici e pedofilia omosessuale. Lo psicologo che ha emesso la diagnosi aveva allertato riguardo un elevato rischio di ricaduta se l'uomo non fosse stato attentamente monitorato.

Il pubblico ministero ha chiesto per lui una condanna a dodici anni di carcere, avendo fra le prove anche oltre 200 registrazioni che documentano le aggressioni. I querelanti privati, dal canto loro, hanno chiesto 71.000 franchi di risarcimento.

La difesa invece domandava non più di quattro anni e mezzo di pena detentiva, rimandata in favore di una terapia antiandrogena, che blocchi l'effetto degli ormoni maschili.

Oltre otto anni e 56.000 franchi

Al termine del processo, il Tribunale penale di Lucerna ha giudicato il 75enne colpevole di svariati capi d'accusa, fra cui traffico di minori, coercizione sessuale e reati sessuali contro i minori (anche a pagamento).

È stato condannato a una pena detentiva di otto anni e undici mesi, compresi i 1030 giorni già scontati in custodia cautelare e in detenzione preventiva. Dovrà inoltre pagare un risarcimento totale di 56.000 franchi ai sei querelanti privati.

Contro il verdetto è stato presentato un ricorso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.