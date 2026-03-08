Anche oggi, dopo le manifestazioni di ieri (nella foto: quella di Losanna), si sono svolti eventi per la Giornata della donna. Keystone

Manifestazioni con centinaia di persone si sono svolte oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, nelle città di Berna e Basilea.

Keystone-SDA SDA

Nella città sulle rive del Reno circa 600 persone si sono radunate sulla Marktplatz, in una manifestazione non autorizzata. Si sono tenuti discorsi e si sono svolti anche dei balli.

Durante l'evento sono stati esposti numerosi striscioni femministi. La polizia era presente ma si è tenuta a distanza, ha constatato una corrispondente dell'agenzia Keystone-ATS. I tram hanno subito ritardi e sconosciuti hanno imbrattato una filiale della pasticceria Läderach.

A Berna le persone presenti alla dimostrazione – anche in questo caso non autorizzata – sono state oltre mille. Il raduno ha avuto luogo alla Bahnhofplatz ed è stato seguito da un corteo per la città vecchia, ha constato Keystone-ATS.

Numerosi gli slogan antifascisti e contro il patriarcato. Le persone che hanno partecipato all'evento hanno urlato per 29 secondi consecutivi, in ricordo di quelle che secondo i loro dati sono 29 vittime di femminicidio registrate nel 2025 in Svizzera.