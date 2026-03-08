  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

8 marzo In centinaia a Berna e a Basilea per la Giornata internazionale della donna

SDA

8.3.2026 - 16:23

Anche oggi, dopo le manifestazioni di ieri (nella foto: quella di Losanna), si sono svolti eventi per la Giornata della donna.
Anche oggi, dopo le manifestazioni di ieri (nella foto: quella di Losanna), si sono svolti eventi per la Giornata della donna.
Keystone

Manifestazioni con centinaia di persone si sono svolte oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, nelle città di Berna e Basilea.

Keystone-SDA

08.03.2026, 16:23

08.03.2026, 16:26

Nella città sulle rive del Reno circa 600 persone si sono radunate sulla Marktplatz, in una manifestazione non autorizzata. Si sono tenuti discorsi e si sono svolti anche dei balli.

Durante l'evento sono stati esposti numerosi striscioni femministi. La polizia era presente ma si è tenuta a distanza, ha constatato una corrispondente dell'agenzia Keystone-ATS. I tram hanno subito ritardi e sconosciuti hanno imbrattato una filiale della pasticceria Läderach.

A Berna le persone presenti alla dimostrazione – anche in questo caso non autorizzata – sono state oltre mille. Il raduno ha avuto luogo alla Bahnhofplatz ed è stato seguito da un corteo per la città vecchia, ha constato Keystone-ATS.

Numerosi gli slogan antifascisti e contro il patriarcato. Le persone che hanno partecipato all'evento hanno urlato per 29 secondi consecutivi, in ricordo di quelle che secondo i loro dati sono 29 vittime di femminicidio registrate nel 2025 in Svizzera.

I più letti

Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR
I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

Altre notizie

Votazione 8 marzo. Il controprogetto all'iniziativa sul denaro contante ha la maggioranza dei Cantoni

Votazione 8 marzoIl controprogetto all'iniziativa sul denaro contante ha la maggioranza dei Cantoni

Votazioni federali. Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR

Votazioni federaliPer la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR

Votazioni federali. Denaro contante, il socialista Schmezer: «Non bisogna farsi illusioni»

Votazioni federaliDenaro contante, il socialista Schmezer: «Non bisogna farsi illusioni»