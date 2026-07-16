L’uomo, domiciliato nel Locarnese, è stato trovato privo di sensi e portato a riva. Inutili i tentativi di rianimazione.

L'uomo è deceduto sul posto.

Un uomo di 95 anni è morto giovedì pomeriggio dopo essere stato rinvenuto privo di sensi nelle acque del lago Verbano, in territorio di Magadino.

La segnalazione è giunta alla Centrale comune d’allarme poco prima delle 15.30.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’uomo, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, avrebbe perso conoscenza mentre si trovava in acqua. È stato quindi portato a riva.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Intercomunale del Piano, insieme ai soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli.

Nonostante le manovre di rianimazione, il 95enne è deceduto sul posto.

Le cause e le circostanze dell’accaduto dovranno essere chiarite dall’inchiesta.

Si tratta del secondo caso di annegamento nel Locarnese verificatosi negli ultimi giorni. Martedì, infatti, un turista è deceduto in un'incidente in una piscina privata a Vairano.