Manifestanti protestano contro l'abbattimento dei lupi a Berna. Keystone

Un centinaio di persone si è dato appuntamento oggi pomeriggio sulla Piazza federale a Berna per protestare contro l'abbattimento dei lupi, chiedendo di porre fine al «massacro» dei grandi predatori.

Keystone-SDA SDA

Molti dei dimostranti indossavano indumenti di colore rosso, mentre alcuni di loro si sono presentati con il proprio cane, ha constatato un giornalista dell'agenzia Keystone-ATS. Durante la manifestazione sono state scandite parole di protesta al ritmo di tamburi.

La manifestazione è stata indetta dal «Comitato contro l'abbattimento dei lupi» ed era sostenuta da diverse organizzazioni che si battono per la tutela degli animali.

«La Confederazione sta giocando un gioco crudele e antidemocratico», ha affermato il comitato. «Cuccioli di lupo vengono uccisi quasi arbitrariamente» e in Svizzera stiamo assistendo ad un vero «massacro», sostengono ancora gli organizzatori.

Ieri l'associazione Protezione svizzera degli Animali (PSA) aveva espresso la propria «profonda indignazione» per la recente autorizzazione rilasciata ai Cantoni dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per l'uccisione di 21 lupi.

«Questa misura non rappresenta una soluzione sostenibile», ha scritto l'associazione, sottolineando che potrebbe addirittura rappresentare un grave pericolo per la stabilità dei branchi e per la protezione degli animali da allevamento in Svizzera.