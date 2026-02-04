SanitàA che punto siamo con l'influenza stagionale in Svizzera?
4.2.2026 - 14:31
Continua a diminuire l'ondata influenzale in Svizzera, con i casi in costante calo da un mese a questa parte e con il picco stagionale apparentemente superato.
Keystone-SDA
Secondo l'ultima valutazione pubblicata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la scorsa settimana sono stati segnalati nella Confederazione e nel Liechtenstein 17,25 casi di influenza, confermati in laboratorio, ogni 100'000 abitanti, ovvero il 12,4% in meno rispetto a 7 giorni prima.
Il canton Giura presenta il tasso più elevato (42,76). Seguono Basilea Città (33,27) e Basilea Campagna (28,54). Il numero di casi più basso si registra invece in Appenzello Interno (5,98).
Il picco dell'ondata influenzale è stato raggiunto nel corso della prima settimana dell'anno, ovvero quattro settimane prima rispetto al 2025.