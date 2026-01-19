A Davos inquilini buttati fuori di casa a causa del WEF per un guadagno di una settimana. Ecco perché nessuno si oppone

Il WEF di quest'anno si svolge a Davos GR dal 19 al 23 gennaio. sda

A Davos, il World Economic Forum segna anche l'inizio della settimana più redditizia dell’anno per i proprietari di appartamenti. Per molti inquilini questo significa dover lasciare temporaneamente casa e cercare una sistemazione alternativa. Ma tutto questo è legale? E perché, di fatto, nessuno si oppone?

Hai fretta? blue News riassume per te A Davos, i proprietari costringono regolarmente gli inquilini a trasferirsi temporaneamente durante il WEF per subaffittare gli appartamenti a scopo di lucro, spesso con l'aiuto di clausole contrattuali dubbie.

Le persone colpite, soprattutto le famiglie, riferiscono di un forte stress, frammentazione e paura di disdetta - ma quasi nessuno osa intraprendere azioni legali a causa della carenza di alloggi e della pressione.

L'associazione degli inquilini critica le clausole e le definisce illegali, mentre l'associazione dei proprietari di casa dipinge il problema come esagerato e indica i contratti firmati. Mostra di più

Siamo a metà della settimana più importante dell'anno per Davos. Secondo uno studio dell'Università di San Gallo, il World Economic Forum (WEF) genera un valore aggiunto di 100 milioni di franchi per la sola Davos.

Altri 80 milioni vengono aggiunti in tutta la Svizzera. Per molti albergatori e proprietari di appartamenti, il WEF è la settimana più redditizia dell'anno. Il tutto è percepito anche da diversi affittuari di appartamenti.

Infatti, durante il WEF, i proprietari possono «costringere» gli inquilini a lasciare i loro appartamenti per alcuni giorni o settimane. Ciò è reso possibile dalle clausole di trasloco contenute nei contratti di locazione, che assicurano che i proprietari possano subaffittare l'appartamento a un prezzo elevato durante questo periodo.

Domina la paura d'esser cacciati

«Quest'anno ci hanno contattato 15 persone che hanno dovuto trovare un alloggio temporaneo per il periodo del WEF», spiega Joshua Verhoeven, segretario del partito e del gruppo parlamentare del PS Grigioni e membro del Parlamento cantonale.

Si è impegnato a favore di alloggi a prezzi accessibili a Davos. Verhoeven stima che il numero di casi non denunciati sia molto più alto. Questo perché molte delle persone colpite non osano nemmeno denunciare l'accaduto, né tantomeno intraprendere un'azione legale.

La paura di essere cacciati dal proprio appartamento in affitto è troppo grande.

Nessuno osa renderlo pubblico.

Famiglie particolarmente sotto pressione

Per le persone colpite, la situazione è stressante ogni anno. «La maggior parte di loro è insicura, sotto pressione e irritata», dice Verhoeven. La situazione è particolarmente stressante per le famiglie.« "Non possono andare in vacanza perché i bambini devono andare a scuola"».

La frequenza scolastica è ancora obbligatoria, così come i contratti di lavoro: e a Davos è quasi impossibile trovare una sistemazione alternativa durante il WEF.

Per gli interessati, questo significa un grande sforzo ogni anno. Per alcuni anche di più: «Conosco una famiglia che ha dovuto separarsi», dice Verhoeven.

«La madre e la figlia sono rimaste da amici. Il padre ha cercato un'altra sistemazione». Capita anche che i bambini stiano con i compagni di scuola e che i genitori stiano da un'altra parte.

Anche la pressione mentale aumenta. «È stressante ogni anno perché non si sa se si starà sempre con le stesse persone». Alcuni devono anche sgomberare l'appartamento, «portare con sé oggetti di valore, svuotare il guardaroba», dice Verhoeven.

Paura della disdetta e della repressione

C'è un altro motivo per cui nessun inquilino si è ancora difeso legalmente o pubblicamente, oltre alla paura di essere cacciato dall'appartamento e di doverne cercare un altro.

Il mercato immobiliare di Davos è estremamente ristretto, con un tasso di sfitto che recentemente si è attestato allo 0,12%. «Se oggi si perde un appartamento, è difficile trovarne uno nuovo a Davos», afferma Verhoeven.

Riassumendo: «Non si tratta solo di una settimana di WEF, ma della domanda fondamentale: ho ancora un futuro in questo villaggio o prima o poi verrò espulso del tutto?»

L'Associazione degli inquilini: «Le clausole sono illegali»

Per questo Verhoeven non vuole più stare a guardare. È responsabile dell'area di Davos dell'associazione degli inquilini.

L'Associazione degli inquilini dei Grigioni (MV GR) vuole intraprendere un'azione legale contro le clausole contrattuali.

Tali clausole sono illegali, afferma Verhoeven. «Il diritto di locazione è chiarissimo: le clausole che non garantiscono l'uso ininterrotto dell'immobile affittato da parte degli inquilini sono contrarie alla legge».

In effetti, tali clausole WEF sono legalmente complicate. Secondo l'art. 919 comma 1 del Codice civile svizzero, il proprietario è chiunque «abbia il controllo effettivo su un immobile».

Secondo l'attuale legge sulla locazione, l'inquilino esercita il possesso dell'appartamento. Il diritto di accesso del locatore è chiaramente disciplinato dalla legge, ad esempio per la manutenzione o la vendita. Altri motivi non sono applicabili.

Poiché queste regole sono obbligatorie, non possono essere estese per contratto. L'opinione di molti avvocati: le clausole che obbligano gli inquilini a lasciare l'appartamento a causa di eventi come il WEF violano il diritto di locazione obbligatorio e sono nulle.

L'associazione dei proprietari di casa non vede grossi problemi

Reto Annen, direttore dell'associazione dei proprietari di case di Coira Regio, su richiesta dice: «Guardiamo la questione da lontano perché siamo responsabili della sezione di Coira».

Tuttavia, hanno un'opinione. Annen dice: «Non conosco l'esatto ragionamento dell'associazione degli inquilini sul perché un tale accordo tra proprietari e inquilini non dovrebbe essere permesso».

Annen ha appreso dai media, tra le altre cose, che l'associazione degli inquilini o una sezione di questa associazione starebbe invocando il divieto di accesso del proprietario durante la locazione.

Dice: «Non c'è né una disposizione legale né una sentenza della Corte federale che possa sostenere l'associazione degli inquilini nelle sue preoccupazioni. Annen afferma: C'è un contratto che le parti hanno firmato. Entrambe le parti hanno quindi dichiarato di accettare quanto concordato».

Tuttavia, gli inquilini hanno paura.

La risposta dei proprietari di casa

Come la vede l'associazione dei proprietari di casa? «Non credo che gli inquilini non intraprendano azioni legali per paura. In pratica, non sembra essere un problema così grande come sostiene l'associazione degli inquilini», afferma Annen.

Il timore degli inquilini di ricevere un preavviso di sfratto è infondato dal punto di vista legale. «Esiste un periodo durante il quale gli inquilini non possono annullare il contratto di locazione dopo una causa se ottengono solo una giustizia parziale».

Questa conclusione è così semplice?

Oppure gli inquilini sono troppo spaventati e hanno troppo poco denaro per portare i loro proprietari in tribunale?

L'associazione degli inquilini e quella dei proprietari di casa non sono d'accordo su questo punto. Su una sola cosa sono d'accordo: solo una sentenza del tribunale federale potrebbe risolvere il conflitto di interpretazione della legge.