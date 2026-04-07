In futuro il Consiglio nazionale dovrebbe pensare a quali leggi possono essere eliminate. KEYSTONE

Dall'inizio del millennio i codici del diritto svizzero sono aumentati del 60%. Per questa ragione il Consiglio nazionale vuole porre fine alla situazione con una «settimana della cancellazione» annuale.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Quasi 50 consiglieri nazionali di UDC, PLR e Centro vogliono una revisione annuale delle leggi esistenti, una sorta di pulizia di primavera per la burocrazia.

L'idea nasce dal think tank liberale Avenir Suisse.

Il consigliere nazionale ginevrino Roger Golay (Mouvement Citoyens Genevois/UDC) l'ha presentata come iniziativa parlamentare. Mostra di più

La primavera è arrivata, ma in giardino c'è ancora la polvere sul grill, sulle biciclette e sui mobili. Servono grandi pulizie di primavera.

La mania di ordine sembra essere scoppiata proprio a Palazzo federale. Non si tratta di tappeti profumati e sistemi di voto puliti nella sala del Consiglio nazionale. Si tratta di qualcosa che da tempo infastidisce alcuni cittadini: la burocrazia.

In particolare, un gruppo di parlamentari vuole ripulire regolarmente leggi e ordinanze. Una volta all'anno, il Parlamento dovrebbe chiedersi: di quali norme la Svizzera ha ancora bisogno? E quali sono ormai superate da tempo?

Un'idea di un think tank liberale

L'idea non è venuta dall'Assemblea federale, ma dall'esterno.

Jürg Müller, direttore del think tank liberale Avenir Suisse, in una rubrica della «NZZ» del 2024 ha proposto che il Legislativo introduca ogni anno una «settimana di cancellazione»: sette giorni di sessione in cui si cancellano le vecchie leggi anziché approvarne di nuove.

Il suo ragionamento: tra il 2000 e il 2020, i codici di diritto svizzero sono passati da circa 23'000 a oltre 37'000 pagine, con un aumento di oltre il 60%. Sempre più regole, sempre più burocrazia.

Una donna delle pulizie spazza i tavoli e svuota i posacenere nel Palazzo federale di Berna dopo la fine della sessione. Foto scattata nel 1963. KEYSTONE

Ed è grazie a Roger Golay che la proposta è diventata più di una semplice rubrica. Il consigliere nazionale ginevrino del Mouvement Citoyens Genevois - che siede in Parlamento con il gruppo parlamentare dell'UDC - ha introdotto l'idea nel 2025 come iniziativa parlamentare.

Si tratta di uno strumento che i «senatori» possono utilizzare per avviare una nuova legge in prima persona, senza dover subire le deviazioni del Governo.

La proposta ha buone possibilità

Il ragionamento di Golay è che a volte le leggi creano chiarezza, ma a volte rendono tutto più complicato, macchinoso e costoso.

La sua soluzione è creare una nuova commissione che esamini ogni anno quali regolamenti potrebbero essere semplificati o cancellati del tutto, facendo proposte concrete al Parlamento.

Il progetto dovrebbe avere buone possibilità. Quasi un quarto di tutti i membri del Consiglio nazionale ha firmato la mozione, soprattutto da parte di UDC, PLR e Il Centro.

Trattandosi di un'iniziativa parlamentare, il Legislativo può prendere in mano la situazione. Basterebbe una piccola modifica al proprio regolamento interno.

In altre parole, alle regole del gioco che il Parlamento stesso stabilisce.