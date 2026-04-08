La puntualità è diminuita di due punti percentuali. (Foto d'archivio) Keystone

La Pasqua rappresenta per le compagnie aeree uno dei periodi più intensi. Non ha fatto eccezione nemmeno Swiss, seppure in maniera ridotta in confronto allo scorso anno. I passeggeri sono infatti calati del 6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo indica una nota la compagnia di bandiera elvetica.

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Tra il Venerdì Santo e il lunedì di Pasquetta sono stati trasportati oltre 211'000 viaggiatori (-15'000 rispetto al 2025) su 1657 voli, 68 in meno di quelli effettuati un anno fa. Il tasso di puntualità – che prevede un quarto d'ora di margine – è leggermente diminuito, dal 79 al 77%.

Citato nel comunicato il direttore operativo Oliver Buchhofer si dice «contento del fatto che la nostra attività abbia funzionato senza intoppi nonostante l'elevato afflusso di passeggeri durante le festività pasquali».

I passeggeri hanno d'altro canto potuto godersi un piccolo omaggio da parte di Swiss, che durante questi quattro giorni ha distribuito ai suoi clienti un totale di 230'000 conigli di cioccolato.

Tra le mete preferite si segnalano per le tratte a corto raggio Londra, Berlino e Barcellona e per quelle a lungo raggio città statunitensi come New York, Miami e Chicago.