Ecco le mete preferiteA Pasqua lieve calo di voli e passeggeri per Swiss
SDA
8.4.2026 - 14:36
La Pasqua rappresenta per le compagnie aeree uno dei periodi più intensi. Non ha fatto eccezione nemmeno Swiss, seppure in maniera ridotta in confronto allo scorso anno. I passeggeri sono infatti calati del 6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo indica una nota la compagnia di bandiera elvetica.
Keystone-SDA
08.04.2026, 14:36
08.04.2026, 14:41
SDA
Tra il Venerdì Santo e il lunedì di Pasquetta sono stati trasportati oltre 211'000 viaggiatori (-15'000 rispetto al 2025) su 1657 voli, 68 in meno di quelli effettuati un anno fa. Il tasso di puntualità – che prevede un quarto d'ora di margine – è leggermente diminuito, dal 79 al 77%.
Citato nel comunicato il direttore operativo Oliver Buchhofer si dice «contento del fatto che la nostra attività abbia funzionato senza intoppi nonostante l'elevato afflusso di passeggeri durante le festività pasquali».