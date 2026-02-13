Per proteggere i propri polli e le loro uova, una contadina di 58 anni ha impugnato il fucile. Il colpo sparato contro un corvo, però, ha mancato il bersaglio e ha colpito invece la casa di un vicino.

Ecco di cosa si tratta A Reute, nel canton Appenzello Esterno, un’agricoltrice ha cercato di proteggere le sue galline da un corvo usando un fucile.

Il suo colpo ha mancato il bersaglio e ha colpito invece la finestra di un edificio residenziale adiacente.

Nessuno è rimasto ferito, ma la polizia sta indagando e ha denunciato la donna per aver messo in pericolo la vita altrui.

Un colpo sparato contro un corvo ha provocato un pericoloso incidente a Schachen, nei pressi di Reute (AR). Il proiettile ha mancato l'uccello, ha sfondato la finestra di un'abitazione vicina e si è conficcato in una parete di una stanza.

Come riferisce la polizia cantonale di Appenzello Esterno, l’accaduto è venuto alla luce solo diversi giorni dopo. Martedì della scorsa settimana una residente ha segnalato la presenza di un foro nel vetro di una finestra della propria abitazione. Le successive indagini hanno portato a una contadina della zona.

Secondo quanto emerso finora, la 58enne aveva già sparato sabato, quattro giorni prima della segnalazione, nel suo terreno con un fucile Flobert contro un corvo.

Il suo intento era quello di proteggere le sue galline, o meglio le loro uova, dall’uccello. Il colpo, tuttavia, ha mancato il bersaglio.

La contadina viene denunciata

Il proiettile sparato ha proseguito la sua traiettoria e ha sfondato la finestra di un'abitazione vicina. All'interno dell'edificio ha colpito una parete. Nessuno è rimasto ferito, ma l'abitazione ha subito danni materiali.

La polizia sta chiarendo le circostanze precise dell'accaduto.

Contro l'agricoltrice è stata presentata denuncia per aver messo in pericolo la vita altrui. Inoltre, le autorità stanno verificando eventuali violazioni della normativa in materia di armi, caccia e protezione degli animali.