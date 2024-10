Migros apre una filiale in Toblerplatz senza personale. sda

Migros apre un negozio senza personale in Toblerplatz a Zurigo. In questo modo elude la legge sul lavoro, poiché non è presente nessuno. È proprio in questi casi che in passato si sono verificati atti di vandalismo.

In Toblerplatz è stato aperto un negozio Migros senza personale.

Questa innovazione aggira la legge sul lavoro, in quanto non è presente personale, ed è una risposta alla crescente domanda di vendite domenicali.

In passato, ciò ha provocato ripetutamente atti di vandalismo.

Il sindacato Unia ha criticato il piano e teme che abbia un impatto negativo sulle condizioni di lavoro nel commercio al dettaglio. Mostra di più

Anche la Migros di Toblerplatz a Zurigo è ora aperta la domenica, ma senza personale. Da metà ottobre, i clienti possono utilizzare il negozio dalle 8.00 alle 18.00 scansionando la loro carta Cumulus, di debito o di credito e pagando alle casse automatiche.

Nel canton Zurigo i negozi possono aprire solo quattro domeniche. Finora sono state fatte eccezioni nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e in alcune località turistiche di montagna, dove i negozi sono autorizzati ad assumere e far lavorare il personale la domenica.

Il sindacato critica il piano

Il numero sarà ora portato a 12. Il sindacato Unia ha criticato il piano, temendo un massiccio deterioramento delle condizioni di lavoro nel settore della vendita al dettaglio.

Tuttavia, il modello di Toblerplatz mira ad aggirare la legge sul lavoro, poiché non è presente personale, come scrive il quotidiano CH-Media.

Con questa innovazione, Migros risponde a una crescente esigenza di vendite domenicali, soprattutto nelle aree urbane.

Le cooperative Migros di Zurigo e della Svizzera orientale gestiscono già i negozi automatici Teo, che sono accessibili 24 ore su 24. Ma quello di Toblerplatz è un'altra novità: è il primo supermercato convenzionale del quartiere a offrire una simile soluzione.

Al momento non sono previste altre aperture, ma Migros sta monitorando gli sviluppi del mercato.

In passato si sono verificati spesso atti di vandalismo

Con il suo concetto Avec 24/7, il gruppo Valora si concentra su negozi ibridi che sono dotati di personale durante il giorno e possono essere utilizzati autonomamente tramite un'app nelle ore non di punta o la domenica.

Valora ha però in gran parte interrotto le attività 24 ore su 24, in parte a causa di problemi di vandalismo.

Spar ha avuto esperienze simili con il suo concetto Go24. Un negozio di prova a Zurigo, accessibile autonomamente di notte, è stato spesso danneggiato e sporcato, per cui ora è aperto solo di giorno nei giorni feriali.

Nonostante queste difficoltà, Spar rimane fedele all'idea dei negozi automatici e ne vede il potenziale, ma al momento non ha piani concreti.