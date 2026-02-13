Calura ed energia atomica Aare più freddo e reattori Beznau attivi, ma a potenza ridotta

I due reattori nucleari di Beznau (AG), raffreddati con le acque dell'Aare, sono di nuovo ricollegati alla rete elettrica, sebbene con potenza ridotta. Erano stati spenti lo scorso 26 giugno, dopo che la temperatura del fiume aveva raggiunto i 25 gradi.