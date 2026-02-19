Da settembre 2025 a fine gennaio 2026 nei Grigioni sono stati abbattuti 35 lupi. (immagine simbolica) sda

I lupi dovrebbero poter essere abbattuti in Svizzera quando la loro popolazione raggiunge un numero prestabilito di esemplari determinato in accordo con i Cantoni. È quanto chiedono le mozioni dei due politici ticinesi Alex Farinelli - consigliere nazionale PLR - e Fabio Regazzi - consigliere agli Stati del Centro - che il Consiglio federale ha raccomandato di sostenere.

Keystone-SDA SDA

Negli ultimi anni la popolazione di lupi in Svizzera è cresciuta in modo esponenziale, viene indicato quale motivazione negli atti parlamentari: se nel 2010 si contavano una decina di esemplari, oggi si superano i 300 lupi, suddivisi in oltre 30 branchi.

Le conseguenze per l'agricoltura di montagna sono gravi e mettono in pericolo la pastorizia tradizionale, soprattutto nelle valli alpine, dove diverse aziende hanno già chiuso o stanno per farlo, sottolineano i due politici ticinesi.

«Il nostro territorio antropizzato non è in grado di sopportare un simile numero di esemplari di lupi, che per altro sono prevalentemente concentrati nei cantoni lungo l'arco alpino», viene sottolineato.

Chiedono quindi una gestione proattiva dei lupi sulla base di dati chiari e condivisi. I grandi predatori non sono a rischio di estinzione, la popolazione si è insediata stabilmente e con effettivi in costante crescita in tutto il territorio europeo, indicano. Se la soglia viene superata, dovrebbe essere consentito procedere in modo tempestivo e non burocratico all'abbattimento di singoli esemplari o branchi.

Sì dal Consiglio federale

Il Consiglio federale chiede di approvare le mozioni, come si evince dalla sua presa di posizione pubblicata giovedì, senza fornire alcuna motivazione per la sua posizione. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati decideranno ora in merito alle mozioni.

Nella scorsa stagione di regolazione, le autorità svizzere hanno autorizzato l'abbattimento di 89 lupi in otto Cantoni (Grigioni, Vallese, Vaud, Ticino, Glarona, Svitto, Neuchâtel e San Gallo), secondo le ultime statistiche della fondazione per la protezione degli animali selvatici Kora.

Durante la fase di regolazione, i Cantoni possono abbattere i lupi previa approvazione della Confederazione. Secondo la legge sulla caccia, le misure di regolazione preventive sono possibili, tra l'altro, per proteggere gli spazi vitali e impedire il verificarsi di danni o di un pericolo per l'uomo.