Lottare per evitare gli abusi. Keystone

È necessario mettere in atto al più presto misure preventive efficaci per proteggere i giovani dagli abusi sessuali.

In occasione della giornata internazionale dedicata al tema, che si tiene oggi, il Consiglio federale viene invitato a muoversi celermente da ESPAS e Limita, due associazioni – la prima romanda e la seconda svizzero-tedesca – attive nel campo della prevenzione.

Negli ultimi anni, diverse organizzazioni che offrono attività per ragazzi sono state scosse da rivelazioni di abusi, si legge in un comunicato congiunto dei due organismi. Il mondo politico ha reagito di conseguenza: nelle ultime settimane sono state presentate diverse mozioni e interpellanze.

«Purtroppo gli episodi spesso portano a una riflessione attiva sulla prevenzione», spiega la direttrice di Limita, Yvonne Kneubühler, citata nella nota. «Accogliamo quindi con grande favore le misure volte a obbligare le organizzazioni a introdurre e applicare piani di protezione standardizzati e vincolanti».

Marco Tuberoso, responsabile del settore prevenzione dell'ESPAS, ha elogiato l'impegno di sei parlamentari federali che hanno elaborato un testo trasversale in materia. «Spero che il Consiglio federale avanzi proposte su come garantire gli approcci di protezione», afferma, citato a sua volta nel comunicato.

A livello continentale Commissione europea propone di istituire un centro europeo per la prevenzione e la repressione degli abusi sessuali sui minori. Per proteggere i minori, questo centro coordinerebbe le misure di prevenzione nei diversi paesi e fornirebbe a questi ultimi competenze in materia di prevenzione e assistenza alle vittime.

«Un'efficace opera di prevenzione deve essere messa in atto il prima possibile», affermano ESPAS e Limita. «Affinché la Svizzera possa garantire una protezione permanente dei bambini e dei giovani dagli abusi sessuali è necessario un impegno deciso e una collaborazione efficace tra gli attori dell'amministrazione, della società, delle organizzazioni giovanili e del mondo politico».

ats