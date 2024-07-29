La 27enne che ha ferito l'amico con un coltello durante una lite nel suo appartamento a Pregassona è stata condannata a tre anni, con una pena sospesa in favore di un trattamento terapeutico in una struttura chiusa, riporta la RSI.

I fatti sono avvenuti lo scorso ottobre. I due avevano consumato droga insieme con anche altre persone, che però se n'erano andate dopo lo scoppio della lite.

La donna è stata ritenuta colpevole principalmente di tentato omicidio per dolo eventuale. La ragazza ha colpito al collo l'uomo, rischiando di ucciderlo, anche se non fosse stato ciò che voleva.

Accusa e difesa hanno dato versioni diverse di quanto avvenuto. La prima sostiene che i colpi fossero volontari, la seconda che la donna cercasse di liberarsi dalla morsa dell'uomo, che non voleva andarsene.

Durante il processo sono emersi i problemi psichici e di dipendenza dell'imputata, riporta l'emittente di Comano.