Il 51% degli interpellati ritiene che per l'approvazione del pacchetto di accordi con l'UE basti la maggioranza semplice. (foto d'archivio) Keystone

Secondo un sondaggio, il 51% degli svizzeri ritiene che il parlamento dovrebbe richiedere solo la maggioranza del popolo per il pacchetto di accordi con l'UE. Solo il 39% è del parere che sia necessaria anche la maggioranza dei Cantoni.

Keystone-SDA SDA

Il 9% non ha espresso alcuna opinione in merito. Secondo il sondaggio rappresentativo condotto da Demoscope nella Svizzera tedesca e romanda per il portale online Infosperber, di cui dispone l'agenzia di stampa Keystone-ATS, le differenze riguardano soprattutto il sesso, la regione e il livello di istruzione.

Mentre il 53% degli intervistati della Svizzera tedesca ritiene che sia sufficiente un referendum facoltativo, che richiede unicamente la maggioranza del popolo, in Romandia la percentuale è del 45%. Per quanto riguarda il sesso, è di tale avviso il 56% degli uomini e il 46% delle donne.

Quasi due terzi delle persone con un livello di istruzione superiore ritengono che basti la maggioranza semplice. Tra gli intervistati con un diploma di scuola dell'obbligo o un'istruzione media, la percentuale è solo del 44%.

Il Consiglio federale intende trasmettere il messaggio al parlamento nel primo trimestre 2026. In seguito inizieranno i dibattiti. Le Camere federali decideranno se per l'approvazione del pacchetto di accordi sia sufficiente la maggioranza del popolo o se sia necessario ottenere anche quella dei Cantoni.

Votazione al più presto nel 2027

La votazione popolare si terrà al più presto nel 2027. Il pacchetto di accordi entrerà in vigore non prima del 2028, a seconda della decisione parlamentare e dell'esito del referendum.

Le trattative con l'UE si erano concluse nel 2024. In giugno il Consiglio federale ha approvato i testi degli accordi negoziati ed avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa ieri. Il pacchetto di accordi mira a stabilizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni della Svizzera con l'UE.

Per il sondaggio, condotto tra il 16 e il 26 ottobre, sono state intervistate 1'002 persone nella Svizzera tedesca e romanda. Il margine di errore statistico è di più/meno 3,1 punti percentuali.